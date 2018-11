Bremervörde

Durch eine Explosion und einen Brand in einem Döner-Imbiss in Bremervörde (Kreis Rotenburg) sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Anwohner verletzt worden. Sie wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Einrichtung des Schnellrestaurants durch die Explosion und Flammen komplett zerstört, Splitter der Verglasung flogen über den angrenzenden Gehweg bis auf die Fahrbahn.

Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand der Imbiss in Flammen. Die Wohnungen im Gebäude blieben verschont, wurden aber durch das Löschwasser der Feuerwehr in Mitleidenschaft gezogen. Fünf neben dem Imbiss wohnende Menschen hatten sich bereits in Sicherheit gebracht, ein Nebengebäude wurde evakuiert. Die Polizei geht von mehreren Zehntausend Euro Schaden aus. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar.

Von RND/dpa