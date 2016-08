Hamburg. "Es ist noch unterwegs, keine Ahnung, ob's gerade irgendwo auf dem Ozean ist, aber es soll im Oktober da sein", sagte der 28-Jährige am Rande des "Sportbild"-Awards am Montagabend in Hamburg. "Es kommt bei uns schön in die Halle in Wetzlar. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat."

Eine "Schnapsidee"

Der Hersteller hatte Hambüchen das Reck geschenkt, nachdem er angekündigt hatte, das Souvenir aus der Olympic Arena kaufen zu wollen. "Es war so eine Schnapsidee in dem Moment, als ich noch einmal unter dem Reck stand für ein Foto hinterher", erklärte er.

Am Montagabend bekam der Goldmedaillengewinner den Sportbild-Award in der Kategorie "Star des Jahres". Mit dabei auch seine Freundin, die zusammen mit ihm für die Kameras poste.

dpa/RND