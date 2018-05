Aichach

Nach dem tragischen Zugunglück mit zwei Toten und mehreren Verletzten geht die Polizei von menschlichem Versagen als Unglücksursache aus. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der Fahrdienstleiter vorläufig festgenommen worden.

Gegen den 24-Jjährigen bestehe der dringende Verdacht der fahrlässigen Tötung des 37-jährigen Lokführers sowie der 73-jährigen Passagierin. Die Staatsanwaltschaft Augsburg prüfe derzeit, ob ein Haftbefehl beantragt werden könne.

Zur Galerie Auf einer eingleisigen Strecke sind im bayerischen Aichach zwei Züge kollidiert. Zwei Menschen starben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Unfallhergang dauern derweil an. So soll im Laufe des Vormittags ein Gutachter die Unfallfallstelle in Augenschein nehmen.

Der Fahrdienstleiter soll dafür verantwortlich sein, dass die beiden Züge zusammenstießen. Ein technischer Defekt könne nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings könne noch nicht gesagt werden, was der 24-Jährige konkret falsch gemacht hat. „Dafür ist es noch viel zu früh“, sagte Polizeisprecher Markus Trieb.

Die „Bild“-Zeitung berichtet, dass der Fahrdienstleiter den Güterzug auf dem Gleis vergessen habe, auf dem der Regio-Zug unterwegs war.

Am Montagabend gegen 21.15 Uhr war eine Regionalbahn wenige hundert Meter vor dem Bahnhof im schwäbischen Aichach frontal in einen stehenden Güterzug gefahren. Zwei Menschen – der Lockführer und eine Passagierin – starben noch an der Unfallstelle, 14 wurden verletzt. Nur wenige Fahrgäste blieben unverletzt.

Der Vorfall erinnert an das Zugunglück im oberbayerischen Bad Aibling vom Februar 2016. Damals waren zwei Züge der Bayerischen Oberlandbahn frontal zusammengestoßen. Zwölf Menschen starben, 89 wurden verletzt. Der Fahrdienstleiter hatte auf seinem Handy gespielt und Signale falsch gestellt. Er wurde wegen fahrlässiger Tötung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung hatte er zurückgezogen.

