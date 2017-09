Fahrer bringt seine Pferde in Parkbucht unter

Bitterfeld-Wolfen. So mancher Autofahrer dürfte am Nachmittag auf der A9 nicht schlecht gestaunt haben. Mehrere Pferde standen an der Fahrbahn zwischen Dessau-Süd und Bitterfeld-Wolfen. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung auf ihrer Webseite.

Ungewöhnliche Panne: Autofahrer „parkt“ seine Pferde auf der Autobahn 9 https://t.co/Sk3Vzivald — mz-web.de (@mzwebde) September 26, 2017

Infolge einer Panne hatte der Fahrer eines Pferdetransporters die Tiere in einer Haltebucht geparkt. Anschließend begann er die Vierbeiner in einen Ersatz-Transporter zu verladen.

Zeit genug hatte er ohnehin. Denn gegen 16 Uhr kam es unweit der Haltebucht zu einem Auffahrunfall von drei Pkws. Der Verkehr staute sich. Weder Mensch noch Tier wurden bei dem Unfall verletzt. Die Polizei leitete während der Aufräumarbeiten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Gegen 18.45 Uhr war die Strecke wieder geräumt und der Fahrer hatte seine Pferde sicher verladen.

Von RND