Nordendorf. Ein unaufmerksamer Autofahrer hat in Schwaben seinen Wohnwagenanhänger verloren. Den Verlust bemerkte der Mann erst nach 100 Kilometern Weiterfahrt.

Nach Polizeiangaben fanden Beamte den herrenlosen Anhänger an einer Leitplanke auf einer Brücke in Nordendorf. Der 44-Jährige Besitzer fuhr von dort bis Schwabach in Mittelfranken, wo er den fehlenden Anhänger schließlich bemerkte und umkehrte.

Warum sich der Wohnwagen am Freitagabend vom Auto gelöst hatte, blieb zunächst unklar. Die Polizei schloss einen Aprilscherz auf Nachfrage aus.

Durch den Aufprall gegen die Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 1750 Euro, wie die Polizei berichtet.

Von dpa/RND