Panorama Verschwundes Mädchen zurück - Fall Maria H.: Prozess gegen Begleiter wohl im nächsten Jahr Die heute 18-jährige Maria taucht vor mehr als fünf Jahren mit einem rund 40 Jahre älteren Mann unter. Dann kommt sie plötzlich freiwillig nach Freiburg nach Hause. Für ihren Begleiter aus dem Kreis Lippe könnte der Trip eine Gefängnisstrafe bedeuten.

Das Namensschild der damals verschwundenen Maria hängt an ihrer Zimmertür in der Wohnung ihrer Mutter in Freiburg. Quelle: Patrick Seeger/dpa