Im Fall der vermissten Rebecca haben Kriminaltechniker mit Untersuchungen im Haus des Schwagers und der Schwester in Berlin-Britz begonnen. Dort hatte sich die 15-Jährige vor ihrem Verschwinden am 18. Februar aufgehalten. Mehrere Mitarbeiter in weißen Schutzanzügen waren am Freitagmittag im Einsatz und suchten nach Spuren, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Rebecca hatte bei ihrer Schwester und ihrem Schwager übernachtet. Am nächsten Morgen erschien sie nicht in der Schule. Die Mordkommission übernahm einige Tage später die Ermittlungen. Es besteht der Verdacht, dass Rebecca Opfer eines Verbrechens wurde. Am Donnerstag war ein Verdächtiger festgenommen worden, dabei soll es sich um den Schwager handeln.

Wer festgenommen wurde, sagten die Behörden offiziell nicht. Der Verdacht einer Straftat habe sich erhärtet, hieß es am Donnerstag.

Rebecca war am 18. Februar verschwunden

Bei Vernehmungen prüfen Beamte normalerweise, ob ein Verdächtiger widersprüchliche Angaben macht oder sich zu Sachverhalten äußert, die nur der Täter wissen kann. Deshalb legt die Polizei generell zum Beispiel bei Tötungsdelikten auch Wert darauf, dass zunächst keine Details der Tat über die Medien bekannt werden.

Ob es eine Spur zu der 15-Jährigen gibt, ist unklar. Die Vermisstenmeldung der Polizei war am Freitagvormittag weiter mit Fotos online zu sehen.

