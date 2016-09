Offenbach. Vor knapp zwei Jahren, am 15. November 2014, bezahlte Tugce Albayrak ihre Zivilcourage mit dem Leben. Der damals 18-Jährige Sanel M. schlug die Lehramtsstudentin auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants nieder nachdem sie sich schützend vor zwei Mädchen gestellt hatte.

Die 22-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass sie ins Koma fiel und zwei Wochen später an den Folgen des Schlags starb: Ihre Eltern ließen die intensivmedizinischen Maßnahmen am 28. November, Tugces 23. Geburtstag, einstellen. Der Schläger wurde im Juni vergangenen Jahres vor dem Landgericht Darmstadt wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt.

Schläger soll abgeschoben werden

Nach seiner Entlassung soll der heute 19-jährige Sanel M. offenbar in seine Heimat Serbien abgeschoben werden. Das berichtet die „ Bild“-Zeitung. Entlassen werden soll M. im November 2017, möglicherweise kann er die JVA Wiesbaden bereits im November dieses Jahres verlassen – möglich macht das die Aussetzung der Jugendstrafe.

Zur Begründung der Maßnahme schreibt die Zeitung unter Berufung auf die Frankfurter Polizei M. habe mit seinen Straftaten „die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland gefährdet“. Er werde zusätzlich mit einem „Aufenthalts- und Wiedereinreiseverbot belegt“.

Von RND/are