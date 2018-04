Landshut

Der mit einer gelben Warnweste bekleidete Mann überklebte ein Halteverbotsschild an der Grünanlage bei der Ringlstecherwiese und wies anschließend die Fahrzeuge zum Parken ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Pro Fahrzeug erhob er eine Parkgebühr von fünf Euro. Wegen eines Volksfestes, der Frühlingsdult, stieß das Parkangebotauf große Resonanz, so die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren etwa 50 Fahrzeuge auf der Ringlstecherwiese geparkt.

Von RND/dpa