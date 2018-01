Falschparker aus Schnee

Montréal. Einem Auto ein Knöllchen zu verpassen, ist für Polizisten genauso Alltag in Montréal wie in jeder anderen Stadt. Doch in der vergangenen Woche klemmte eine Streife einen sonderbaren Strafzettel unter die Scheibenwischer eines noch viel sonderbareren Autos. „Sie haben unseren Abend gerettet. Hahaha“, war darauf geschrieben.

Der Grund für die Erheiterung der Polizisten: Das Auto, dem sie das Knöllchen verpassen wollten, war gar nicht echt, sondern aus Schnee. Der Kanadier Simon Laprise hatte die Beamten genarrt. Mitten auf der Fahrbahn hat er einen DeLorean DMC-12 gebaut, das Auto aus dem Film „Zurück in die Zukunft“. Dann legte er sich auf die Lauer, um die Polizisten zu beobachten, wie sie sich über das täuschend echt aussehende Auto wundern. Fotos von seinem Streich veröffentlichte der Kanadier schließlich auf Facebook, wo sie mehrere Tausend Male geteilt wurden.

Von RND/fak