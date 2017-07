Hannover. Mit einem Bild bei der Fotoplattform Instagram sorgt Lena Meyer-Landrut für Verwirrung. Es zeigt die 26-Jährige vor einem weißen Garagentor in einem grünen Kleid. Darunter zeichnet sich deutlich sichtbar eine kleine Wölbung ab. „Kann es sein, dass du schwanger bist?“, kommentiert eine Nutzerin das Bild. „Sieht so aus“, urteilt eine andere.

Garagentorflavor #ichmusslos Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenas_view) am 18. Jul 2017 um 10:02 Uhr

Die Sängerin hat sich zu den Fan-Spekulationen rund um das Bild mit der Unterschrift „Garagenflavour“ bisher nicht geäußert. Erst am Mittwochabend postete Lena bei Instagram ein Bild, das sie bei der Weltpremiere des Films „Atomic Blonde“ in Berlin zeigt. In dem grauen Ensemble aus Rock und Top ist von einem vermeintlichen Babybauch keine Spur mehr.

Looove this Look by @alleaugenauf #spam ❤ Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenas_view) am 19. Jul 2017 um 10:56 Uhr

Seit sieben Jahren ist die „Eurovision Song Contest“-Gewinnerin von 2010 mit ihrem Freund Max zusammen. „Kinder zu haben, finde ich toll“, sagte die 26-Jährige kürzlich in einem Interview mit der „Grazia“.

Von RND/are