Berlin. Seit Dienstagvormittag steht die Hauptstadt wieder ganz im Zeichen der Mode: Die Berlin Fashion Week lockt bis Freitag mit zahlreichen Schauen und Messen Fachpublikum und interessierte Besucher an die Laufstege – und bietet zahlreiche Neuerungen und Trends.

Neuer Standort und viele Erweiterungen

Erstmals finden die zentralen Schauen in diesem Jahr nicht mehr wie gewohnt im Zelt am Brandenburger Tor, sondern in den Hallen des ehemaligen Kaufhaus Jandorf (Brunnenstraße 19-21) statt. Hier werden die Kollektionen für die kommende Herbst/Winter-Saison in Rohbau-Charme präsentiert.

Großes Schaulaufen in der Hauptstadt: Zum Auftakt der Berlin Fashion Week präsentierte Designerin Dorothee Schumacher aufwendige Herbstmode – und lockte damit zahlreiche Prominente an den Laufsteg. Zur Bildergalerie

Die Highlights auf den angeschlossenen Messen sind vielfältig, zahlreiche Veranstaltungen locken mit Neuerungen. So bietet die „Panorama“ in diesem Jahr in insgesamt 12 Hallen neben einer Erweiterung um Lingerie, Wäsche und Home-Wear auch weitere Bereiche für Schuhe, Accessoires und das Plus-Size-Segment „Hipstar“. Im Rahmen der „#Fashiontrend“ dreht sich alles um Stücke an der Schnittstelle zwischen Mode und Technologie. So werden etwa die Verwendungsmöglichkeiten von 3D-Druckern in der Branche erörtert – oder auch über Zukunftsaussichten für essbare Textilien aus Hefepilzen informiert.

Outdoor ist in

Prominentester Trend sind 2017 laut den Machern allerdings die Outdoor-Styles. Viele Labels setzen bei ihren Kreationen auf die optimale Verbindung von Performance und Funktion. Auch gewinnt nachhaltige Mode, insbesondere unter jungen Berliner Designern, weiterhin an Bedeutung – Beispiele dieser Entwicklung lassen sich im Rahmen der „Ethical Fashion Show“ oder des „Greenshowroom“ begutachten.

Bis Freitag werden zur Messe und den knapp 70 Modeschauen rund 200.000 Besucher erwartet. Auf den Laufstegen und in den Hallen werden unter anderem Kreationen von Tim Labenda, Leonie Mergen, Lala Berlin, Ewa Herzog, Steinrohner, Laurèl und Vladimir Karaleev präsentiert.

Von RND/Bastian Fischer