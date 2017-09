Fernsehärztin hatte zitronengroßen Hirntumor

Los Angeles. Jahrelang spielte sie selbst eine Ärztin, dann musste sie sich selbst einer gefährlichen Operation unterziehen: Der amerikanischen Schauspielerin Kate Walsh ist vor zwei Jahren ein Hirntumor entfernt worden. Das Geschwür sei gutartig gewesen und sie habe sich vollständig erholt, sagte Walsh der Zeitschrift „Cosmopolitan“.

Walsh spielte in den Serien „Grey’s Anatomy“ und dem Spin-Off „Private Practice“ rund um ihre Figur eine Ärztin. Die Darstellerin sagte, sie habe körperliche und kognitive Probleme gehabt, bevor der Tumor in ihrem Kopf entdeckt worden sei. Er sei etwa so groß gewesen wie eine kleine Zitrone. Schon drei Tage nach der Diagnose sei sie operiert worden. Nach dem Eingriff habe sie neun Monate pausiert, sagte Walsh.

Die Schauspielerin hat sich einer Kampagne von Schauspielern angeschlossen, die im Fernsehen Ärzte gespielt haben, darunter Neil Patrick Harris, Patrick Dempsey und Donald Faison. Gemeinsam wollen die TV Doctors die Menschen ermutigen, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen.

Von dpa/RND