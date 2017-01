Bremen. Nach der tödlichen Attacke auf einen 15-Jährigen in der Silvesternacht in Bremen sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, am Dienstag. Um wen es sich dabei handelt, war zunächst nicht zu erfahren. Der Zugriff sei in der Nacht zum Dienstag erfolgt. Über die Festnahmen hatte zuerst die Syker „Kreiszeitung“ online berichtet.

Polizei hat rechtsextremen Hintergrund ausgeschlossen

Der 15-jährige Syrer hatte in der Silvesternacht mit seiner Familie auf der Straße vor seiner Wohnung in Bremen gefeiert, als es mit einer Gruppe zum Streit kam. Der Jugendliche rannte in ein Lokal und wurde dort von Verfolgern verletzt. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Am vergangenen Samstag starb der junge Mann.

Einen rechtsextremen Hintergrund hatte die Polizei ausgeschlossen. Laut Medieninformationen sollen die Angreifer selbst Flüchtlinge sein. Das berichtete die „Bild“.

Von dpa/RND