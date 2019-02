Köln

Dass sie eine Frau der direkten Worte ist, hat Bestsellerautorin Charlotte Roche mit ihrem offenherzigen Roman „ Feuchtgebiete“ bewiesen. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um die Politik aufzumischen: Die 40-Jährige ist seit einigen Tagen Parteimitglied. In einem Facebook-Post bestätigte Arndt Klocke, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen, dass Roche jetzt eine Grüne ist.

Mit den Worten „Grün wächst weiter... Herzlich Willkommen, Charlotte Roche“, begrüßte Arndt das Neumitglied Roche in seiner Partei.

Und auch die Autorin machte ihre Mitgliedschaft in den sozialen Medien öffentlich. In einer Insta-Story schrieb sie: „Okay, fuck it. Ich muss was tun.“ Im Hintergrund ist die Website der Grünen zu sehen, davor hat sie eine ganze Reihe politischer Themen aufgelistet, die sie bewegen. Unter anderem der Dieselskandal, Gewalt gegen Flüchtlinge, Massentierhaltung, Plastik oder Metoo.

Charlotte Roche engagiert sich politisch

Schon seit einigen Jahren ist Roche politisch aktiv, engagiert sich etwa für den Atomausstieg, demonstriert gegen die Castor-Transporte und ist Mitglied bei Attac.

„Wir sind seit längerem in Kontakt, und sie hatte schon häufiger angedeutet, dass sie sich einbringen will“, sagte Klocke gegenüber der „Kölnischen Rundschau“. „Wir freuen uns natürlich, dass sie mit an Bord ist und hoffen auf viele spannende Anregungen.“

Von RND/mat