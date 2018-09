Hamburg

Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Eißendorf ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden drei weitere Menschen verletzt. Das Feuer brach nach Angaben von Feuerwehrsprecher Werner Nölken in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses aus.

Die Flammen hätten sich dann schnell in die vierte Etage ausgebreitet. Zwei Bewohner seien aus dem Haus gesprungen, um sich zu retten. Zwei Löschzüge und rund 50 Feuerwehrleute waren gegen Mittag im Einsatz.

Wie die Polizei Hamburg mitteilt, sollte in der Wohnung ein Mann mit einer gerichtlichen Verfügung in die Psychiatrie eingewiesen werden.

Als zwei Mitarbeiter des Bezirksamtes und der Betreuer des Mannes die Wohnung betraten, wurden diese mit einer brennbaren Flüssigkeit attackiert. Unmittelbar darauf fing die Wohnung Feuer.

Ein Mitarbeiter des Amtes verstarb an den Verbrennungen, der andere Mitarbeiter und der Mann, der in die Psychiatrie eingewiesen werden sollte, wurden schwer verletzt. Der Betreuer des Mannes wurde leicht verletzt.

Die Mordkommission hat den Fall übernommen.

Von RND/dpa