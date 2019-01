Lübeck

Die Polizei in Lübeck hat das Alter des Pflegeheim-Bewohners korrigiert, der sich mit einem Sprung vom Balkon vor den Flammen in seinem Zimmer gerettet hat. Der Mann ist 75, nicht – wie zunächst berichtet – 103 Jahre alt. Wie die falsche Angabe zum Alter entstanden ist, teilte die Polizei bisher nicht mit. Der Mann war aus dem Fenster im ersten Stock gesprungen und hat sich schwer verletzt.

Das Feuer war am Sonntag kurz nach Mitternacht im Zimmer des Mannes ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 75-Jährige habe sich vor den Flammen in Sicherheit bringen wollen. Der Rettungsdienst fand den Mann schwer verletzt auf der Grünfläche liegend und brachte ihn in eine Klinik.

Bewohner können in Pflegeheim zurückkehren

Wie tief der Senior aus dem Fenster stürzte, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Unklar ist derzeit auch, ob er sich in Folge des Sprungs oder durch den Brand verletzte. Rund 30 weitere Bewohner mussten das Seniorenheim verlassen. Die meisten von ihnen konnten nach dem Brand in ihre Wohnungen zurückkehren. Nur zwei oder drei Wohnungen, so schätzt Stefan Petersen von der Lübecker Berufsfeuerwehr, könnten durch die Löscharbeiten derart in Mitleidenschaft gezogen worden sein, dass sie vorerst nicht bewohnbar sind. Den Zimmerbrand konnten die Feuerwehrleute zügig löschen.

Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/Mike Orend/dpa