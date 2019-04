Warendorf

Bei einem Brand in einem Schweinestall in Warendorf in Nordrhein-Westfalen sind zahlreiche Tiere gestorben. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Stall am Montagabend vollständig aus. Dabei starben 100 Muttersauen und 1000 Ferkel. Im Einsatz waren 130 Feuerwehrkräfte. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 500.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Von RND/dpa