In Chemnitz ist in der Nacht zum Donnerstag ein türkisches Restaurant im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses von Unbekannten angegriffen und schwer beschädigt worden. Die Täter verschafften sich von außen Zutritt zum Gastraum und legten dort Feuer. Die Behörden ermitteln in alle Richtungen, ein fremdenfeindliches Motiv wird dabei nicht ausgeschlossen, hieß es. Deshalb sei auch der Staatsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet worden, erklärte Polizeisprecher Andrzej Rydzik.

Der Angriff auf das Gebäude in der Chemnitzer Innenstadt ereignete sich gegen 2.20 Uhr. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. „Kurz darauf drang Rauch aus dem Lokal, Brandgeruch war wahrnehmbar. Anwohner, die zunächst nachschauten, bemerkten drei Personen vor dem Restaurant, die davonliefen, in einen Pkw stiegen und damit in stadtauswärtige Richtung verschwanden“, so Rydzik weiter.

Feuer richtete 30.000 Euro Schaden in Restaurant in Chemnitz an

Nach ihrem ersten Schreck benachrichtigen die Hausbewohner die Feuerwehr, die den Brand im auf anatolische Gerichte spezialisierten Restaurant dann auch schnell unter Kontrolle bringen konnten. Es entstand trotzdem ein erheblicher Schaden, erste Schätzungen gehen von mindestens 30.000 Euro aus. Während der Löscharbeiten wurde das betroffene Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert, die 17 Bewohner kamen bis zum Abschluss der Löscharbeiten in einem Bus der Chemnitzer Verkehrsbetriebe unter. Am frühen Morgen konnten sie dann auch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Von Matthias Puppe/RND