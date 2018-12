Unterhaching

Am Samstagabend kam es in Unterhaching bei einem Verkehrsunfall auf der A995 zu einem eher seltenem Ereignis. Die Rettungsgasse hat funktioniert. Laut dem Deutschen Roten Kreuz ist diese in 80 Prozent der Fälle blockiert.

Über die freie Fahrt freuten sich auch die Einsatzkräfte der Unterhachinger Feuerwehr. Die Kameraden hielten ihre Fahrt zur Unfallstelle mit einem Video fest und lobten auf Facebook die „perfekte Rettungsgasse“.

Rettungsgasse - so Funktioniert's Gestern Abend wurden wir zu einem #Verkehrsunfall #Person #eingeklemmt auf die #A995 gerufen. Vielen Dank an Alle, die zu diesem Zeitpunkt auf der Strecke unterwegs waren für die perfekte #Rettungsgasse! Danke aber auch an ANTENNE BAYERN, die mit ihrer Initiative viel dazu beigetragen haben, dass die Rettungsgassen heute ein Stück weit besser funktionieren! Den Bericht zum #Einsatz gibt's ab morgen auf unserer Homepage. Gepostet von Feuerwehr Unterhaching am Sonntag, 2. Dezember 2018

Autofahrer missbrauchen die Rettungsgasse immer wieder, um schneller voranzukommen. In Bayern wurde kürzlich ein Mann von einer Polizeistreife aus dem selben Grund mit zwei Punkten in Flensburg bestraft. Unter dem Applaus anderer wartender Autofahrer wurde er von den Polizisten aus dem Verkehr gezogen.

Härtere Strafen für Missbrauch

Zur Abschreckung waren die Bußgelder im Oktober 2017 drastisch erhöht worden. Eine Rettungsgasse zu blockieren kann 320 Euro plus Fahrverbot kosten.

