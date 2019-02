Lambrecht

Fünf Menschen sind bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im rheinland-pfälzischen Lambrecht ums Leben gekommen. Die Opfer sind im selben Raum entdeckt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Die Toten seien etwa eine halbe Stunde nach Beginn des Einsatzes in dem Schlafzimmer aufgefunden worden.

Nach Angaben der Polizei befand sich das Zimmer hinter der Küche der Wohnung, in der vermutlich das Feuer ausbrach. Die fünf Toten seien noch nicht sicher identifiziert. Auch die genaue Todesursache stehe noch nicht fest, sie seien aber nicht verbrannt, sagte der Sprecher. Die Leichen würden nun obduziert.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, nach bisherigen Erkenntnissen habe es in der Wohnung keine Rauchmelder gegeben. Dies müsse aber nun ein Gutachter genauer untersuchen.

Unter den Toten sei das Paar, das in der Dachgeschosswohnung gemeldet gewesen sei. Die anderen drei Toten seien wohl Besucher gewesen. „Sie sind noch nicht identifiziert“, sagte ein Polizeisprecher.

Schaden von mehreren hunderttausend Euro

Das Feuer war am Donnerstag um 23.30 Uhr ausgebrochen, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten. Feuerwehr und Polizei waren mit mehr als 100 Leuten im Einsatz, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Feuer konnte gelöscht werden, am Morgen wurden noch Brandnester bekämpft.

Die Höhe des Sachschadens liegt den Angaben zufolge bei mehreren hunderttausend Euro. Lambrecht im Landkreis Bad Dürkheim mit knapp 4000 Einwohnern liegt nahe der Deutschen Weinstraße im Naturpark Pfälzerwald.

Wohnhausbrände mit derart verheerenden Folgen sind in Deutschland sehr selten. Es gab aber mehrfach Fälle, die bundesweit für Aufsehen sorgten: So kamen im Oktober 2015 bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Pforzheim (Baden-Württemberg) vier Bewohner ums Leben - vermutlich durch den falschen Umgang mit einem Heizstrahler. Im März 2013 starben bei einem Wohnungsbrand in Backnang in Baden-Württemberg eine Frau und sieben ihrer Kinder im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren. Auch in diesem Fall verursachten die Hausbewohner das Feuer nach Ansicht der Ermittler versehentlich selbst.

