Feuerwehr formt Tannenbaum aus Einsatzgeräten

Mülheim/Ruhr. Insgesamt 13 Wagen aus dem eigenen Bestand stellten die Einsatzkräfte in ihrer Bereitschaftszeit für die besondere Weihnachtsaktion zusammen, zwei Anhänger eines Wechselladers mit aufgesattelten Containern bockten sie zudem auf. „Den goldenen Stern haben wir aus gelben B-Schläuchen gelegt, illuminiert wurde er dann durch gelbe und blaue Markierungsleuchten“, erzählte Feuerwehrsprecher Thorsten Drewes am Montag.

„Was in Skizzen auf Papier sehr einfach aussah, war in Wirklichkeit Zentimeterarbeit und brauchte etwas Geduld und Geschick“, sagte Drewes. Das entstandene Facebook-Foto ist Teil eines Adventskalenders der Mülheimer Feuerwehr, in dem sie sich selbst, ihre Einsätze und die Ausrüstung vorstellt –Türchen für Türchen.

Von RND/dpa