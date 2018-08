Leipzig

Zu einem kuriosen Einsatz mussten Rettungskräfte aus Leipzig ausrücken: Eine Frau war mit ihrer Hand im Abfluss der Dusche stecken geblieben. Wie der Leipziger Feuerwehrverband am Sonntag auf Facebook berichtete, mussten die Kameraden den Trap ausbauen.

Die Mieterin des Wohnhauses sei anschließend in die Notaufnahme gebracht worden. „Die Duschtasse wurde leider beschädigt, Patientin ist aber wohlauf“, so der Verband. Laut Rettungsleitstelle ereignete sich der Vorfall am Samstag. Nähere Angaben konnten zunächst nicht gemacht werden.

Ungewöhnlicher Einsatz: Hand in Siphon Die Kollegen der Südwache mussten zu einem nicht alltäglichen Einsatz ausrücken.... Gepostet von Leipziger Feuerwehrverband e.V. am Sonntag, 19. August 2018

Von jhz/LVZ/RND