Bramsche

In einem Pflegeheim in Bramsche (Landkreis Osnabrück) sind mindestens drei vermutlich giftige Spinnen aus einer gelieferten Obstkiste gekrabbelt. Mitarbeiter des Heims konnten am Donnerstag zwei Exemplare einfangen. Sie hatten etwa die Größe eines Daumennagels. Die dritte Spinne wird von Einsatzkräften der Feuerwehr noch gesucht.

Die Tiere sollen sich sehr aggressiv verhalten haben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Bramsche. Nach ersten Vermutungen könnte es sich bei den Tieren um Bananenspinnen handeln, eine für den Menschen giftige Art. Ob dies tatsächlich der Fall ist, prüft jetzt ein Experte vom Osnabrücker Zoo.

Von dpa/RND