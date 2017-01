Düsseldorf. Die 33-jährige Mutter aus Düsseldorf hatte am Montagabend den Notruf 112 gewählt und einem Mitarbeiter der Feuerwehr-Leitstelle berichtet, dass ihr Säugling im Gesicht blau angelaufen sei. Nachdem der 42-jährige Feuerwehrmann die Adresse aufgenommen hatte, erklärte er der Mutter ganz genau, wie sie bei dem Baby Mund-zu-Mund-Beatmung machen könne, teilte die Feuerwehr auf ihrer Homepage mit.

Dabei darf dem Säugling nur so viel Luft in Mund und Nase gepustet werden, dass sich der Brustkorb ganz leicht hebt. „Umschließen Sie mit Ihrem Mund den Mund und die Nase des Babys und blasen Sie fünf Mal vorsichtig Luft hinein, bis sich der Brustkorb hebt“, erklärte der Feuerwehrmann deshalb der Mutter am Telefon.

Mutter des Babys: „Eine Hand bewegt sich“

Zeitgleich lotsten Kollegen einen Notarzt samt Team zur Wohnung der Frau. Nach den ersten Beatmungen durch die Mutter fragte der Notfallsanitäter, ob das Baby wieder atmete. „Nein, aber eine Hand bewegt sich“ antwortete die junge Frau. Und als der Notarzt eintraf, atmete der Säugling auch wieder selbstständig.

Das Kind wurde in eine Klinik gebracht und war schon bald nicht mehr in Lebensgefahr. „Es hat das Ganze wohl unbeschadet überstanden“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Die Leitstellen-Mitarbeiter seien für solche Situationen geschult. Allein in Düsseldorf komme es mehr als 100 Mal im Jahr vor, dass sie per telefonischer Anleitung Erste Hilfe leisten müssten.

Von dpa/RND/wer