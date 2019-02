Darmstadt/Roßdorf

Elf Streifenwagen, ein Hubschrauber und drei Straßensperrungen sind in Südhessen nötig gewesen, um einen Autofahrer zu stoppen. Das teile die Polizei mit. Die Beamten wollten den 19-Jährigen Fahrer eigentlich in der Nacht auf Mittwoch nahe Darmstadt kontrollieren. Der junge Mann trat stattdessen auf das Gaspedal seines Mietautos und flüchtete bis in das etwa 13 Kilometer entfernte Roßdorf.

Die Polizei errichtete Straßensperren an den Ortsausgängen und konnte den Wagen schließlich stoppen. Der Fahrer setzte seine Flucht zunächst zu Fuß fort, wurde aber kurz darauf von der Polizei gestellt.

Autofahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Der polizeibekannte Mann aus Darmstadt hatte den Angaben zufolge wohl Drogen und Alkohol zu sich genommen. Außerdem hat er keinen Führerschein. Ob er rechtmäßig an das Mietauto gekommen war, muss noch ermittelt werden.

Von RND/dpa