Hannover

Frauen um die 50 passen nicht mehr in alte Rollenbilder. Sie stehen voll im Leben, auch wenn sie für viele Männer „unsichtbar“ sind, und der Bauarbeiter nicht mehr pfeift. So fühlt sich die alleinerziehende Aurora (Agnès Jaoui) immer noch jung und muss ihre üppigen weiblichen Reize nicht verbergen. Mit ihrem Ex hat sie ein freundschaftliches Verhältnis. Ein Paar sind die beiden schon lange nicht mehr.

Wenn sie mal strauchelt, rappelt sie sich wieder auf

Der charmant-lockere Film konzentriert sich auf Aurora, ihre Selbstzweifel, ihre Lebensfreude, ihre Spontaneität – und ist auch eine Betrachtung über das Verrinnen von Zeit und dem Altern in einer auf Jugendkult fixierten Gesellschaft. Diese Frau ertrinkt nicht in Selbstmitleid und Verunsicherung, jammert nicht über alltägliche Krisen. Sie bleibt sie selbst in ihren diffusen Gefühlen, im Lachen wie im Weinen. Und wenn sie mal strauchelt, rappelt sie sich wieder auf.

In ihren eigenen Filmen („Lust auf anderes“, „Erzähl mir was vom Regen“) verkörpert Agnès Jaoui oft die kühle Intellektuelle. Hier trumpft sie mit ungewohnter Körperlichkeit auf, in einer perfekten Balance von Lässigkeit, Melancholie und Humor. Es gibt ein Leben nach der Menopause, so die fröhliche Botschaft im Stil optimistisch-bunter Frauenmagazine. Das hört jede Frau gerne, auch wenn die erotische und soziale Wirklichkeit nicht so rosig aussehen mag. Diese Feelgood-Komödie garantiert gute Laune.

Von Margret Köhler/RND