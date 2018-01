Malaysia sucht wieder nach verschollenem Flugzeug

Kuala Lumpur. Die Regierung in Kuala Lumpur hat eine erneute Suche nach dem verschollenen Flugzeug in Auftrag gegeben. Die spezialisierte US-Firma Ocean Infinity werde ein von Experten genanntes Gebiet in der Nähe australischer Gewässer durchsuchen, sagte Verkehrsminister Liow Tiong Lai am Samstag. Ocean Infinity beschäftigt internationale Experten aus den Bereichen Ingenieurwesen, Informationstechnologie, Hydrographie und Spezialisten für Tauchroboter.

Nur wenn das Unternehmen das Wrack tatsächlich finde, werde eine Zahlung fällig. Die malayische Regierung ist laut internationalem Recht verantwortlich für die Suche nach der Maschine, die im März 2014 unter der Flugnummer MH370 mit 227 Passagieren und 12 Besatzungsmitgliedern in Kuala Lumpur abgehoben war und verschwand. Die monatelange Suchen von internationalen Rettungsteams blieben erfolglos.

Ocean Infinity hat nun vor wenigen Tagen im südafrikanischen Durban das norwegische Schiff „Seabed Constructor“ losgeschickt, das im Süden des Indischen Ozeans nach Trümmern des Flugzeugs suchen soll. Experten berechneten zuvor ein 120.000 Quadratkilometer großes Suchgebiet, in dem die Maschinenteile vermutet werden.

Das Forschungsschiff von Ocean Infinity ist mit modernster Unterwassertechnologie ausgestattet und verfügt über mehrere ferngesteuerte U-Boote. Acht der Unterwasserboote sollen laut „The Australian“ rund um die Uhr nach den Trümmerteilen suchen.

Von RND/dpa