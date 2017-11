Formel-1-Team von Mercedes in São Paulo überfallen

São Paulo. Wie das Team am Samstag am Rande des Großen Preises von Brasilien bestätigte, ereignete sich die Attacke am Freitagabend bei der Fahrt von der Strecke im Stadtteil Interlagos zu den jeweiligen Hotels. Wertsachen seien gestohlen worden, bestätigte ein Teamsprecher. Alle seien bei dem Überfall auf den Minibus aber unverletzt geblieben.

Einen versuchten bewaffneten Überfall gab es zudem auf einen Wagen des Internationalen Automobilverbandes, das bestätigte die FIA. Gerüchte, wonach auch Ferrari betroffen gewesen sein soll und Williams bestätigten sich nicht. Eine Williams-Sprecherin stellte klar, dass man aber einen bewaffneten Überfall beobachtet habe.

This happens every single year here. F1 and the teams need to do more, there’s no excuse!