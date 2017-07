Französische Familie radelt nach Sylt

Westerland. Umweltfreundlich, aber unerlaubt ist eine Familie aus Frankreich nach Sylt geradelt. Sie fuhr am Montag vom Festland aus, wo sie ihr Wohnmobil abgestellt hat, über den Bahndamm auf die Insel. Bei der Ankunft in Westerland nahm die Polizei das Ehepaar mit ihren Kindern im Alter von 18 und 20 Jahren in Empfang, wie die Bundespolizei berichtete. Den Hindenburgdamm, der im Besitz der Deutschen Bahn ist, dürfen nur dazu Berechtigte betreten.

Bahn könnte Regressansprüche geltend machen

Bei der Befragung gab die französische Familie an, ihr Navigationsgerät habe einen Radweg über den Hindenburgdamm angezeigt. Sie habe sich deswegen auch nichts dabei gedacht, ihre Mountainbikes über das geschlossene Zufahrtstor zu hieven. Eine Bahnreisende hatte die Franzosen mit den Fahrrädern auf dem Hindenburgdamm gesichtet und dies der Bundespolizei mitgeteilt. Die Familie versprach, den Rückweg mit dem Zug auf das Festland anzutreten.

Ärger könnte dennoch drohen, denn wegen der verbotenen Radtour ließ die Bahn die Züge aus Sicherheitsgründen langsamer fahren. Sieben Züge verspäteten sich dadurch. Ob die Deutsche Bahn dafür Regressansprüche geltend macht, blieb laut Bundespolizei zunächst offen.

