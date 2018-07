Nürnberg

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 sind nahe Nürnberg zwei Menschen in ihrem Wagen verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, raste eine 60-Jährige am Samstagabend mit ihrem Auto in ein Stauende und schob zwei Fahrzeuge ineinander. Die beiden Wagen gingen sofort in Flammen auf.

Zwei Männer konnten sich in letzter Sekunde retten - sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des zweiten Autos waren in ihrem völlig demolierten Wagen eingeklemmt und verbrannten in den Trümmern. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin überlebten schwer verletzt.

„Die beiden Toten konnten bisher noch nicht identifiziert werden“, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Auch die genaue Unfallursache stand noch nicht fest. Gutachter waren bis tief in die Nacht am Unfallort und analysierten die Spuren. „Auf das Ergebnis müssen wir noch warten“, sagte der Sprecher weiter.

Von RND/dpa