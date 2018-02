Frau will Lottogewinn nicht abholen

Washington. Finanziell hätte sie mehr als ausgesorgt: Eine Frau aus dem US-Bundesstaat New Hampshire hat sage und schreibe 560 Millionen Dollar in der Lotterie gewonnen. Doch anstatt sich teure Autos, ein großes Haus oder gleich beides zusammen zu kaufen, will die Gewinnerin das Geld nicht abholen.

Einem Bericht der „ Washington Post“ zufolge müssten Gewinner in dem Bundesstaat ihren Namen und ihren Wohnort offiziell bekannt geben. Doch das möchte die Frau nicht – aus Angst vor Kriminellen, wie ihr Anwalt erklärte. Seinen Angaben zufolge handelt es sich um ein engagiertes Mitglied einer Gemeinde in New Hampshire. Als solches wolle sie diese Arbeit fortsetzen und ungestört in den Supermarkt oder auf Veranstaltungen gehen können, ohne dass alle von dem Millionengewinn wissen.

Die Frau habe sich bereits an ein Gericht gewandt, um doch noch einen Weg zu finden, die halbe Milliarde Dollar ohne öffentliches Aufsehen zu bekommen. Doch sie hatte keinen Erfolg: Die Regel der Lottogesellschaft, dass Gewinner ihr Geld nicht anonym entgegennehmen können, sei gültig.

In den USA ist es üblich, dass die glücklichen Gewinner der Powerball-Lotterie der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und auch solche hohen Summen wie in dem Fall aus New Hampshire sind keine Seltenheit: Erst im August hatte Mavis Wanczyk aus dem Bundesstaat Massachusetts einen Rekord-Jackpot geknackt. Die Krankenschwester gewann 758,7 Millionen US-Dollar.

Von RND/iro