Ceuta/Madrid. Die 22-Jährige sei an der Grenze den Beamten aufgefallen, weil sie sich merkwürdig verhalten und einen großen Koffer auf dem Dach ihres Wagens transportiert habe, berichtete die Nachrichtenagentur efe am Montag unter Berufung auf Justizkreise. Sie sei festgenommen und in ein Gefängnis gebracht worden.

In dem Koffer hätten die Beamten einen 19-jährigen Mann aus Gabun entdeckt, der keine Dokumente bei sich trug. Er sei noch vor Ort ärztlich behandelt worden, weil er Erstickungssymptome zeigte. Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Freitag ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt.

Flüchtlinge stürmen spanischen Grenzzaun

Immer wieder versuchen notleidende Afrikaner, in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla und somit in die EU zu gelangen. Erst in der Neujahrsnacht hatten mehr als 1100 Migranten versucht, den Grenzzaun zwischen Marokko und Ceuta zu stürmen. Fünf spanische und Dutzende marokkanische Sicherheitskräfte, die die über den Zaun kletternden Menschen abwehren wollten, wurden dabei verletzt. Nur zwei Migranten war es aber letztlich gelungen, spanischen Boden zu erreichen.

Ceuta ist eine spanische Stadt an der nordafrikanischen Küste. Der doppelte Zaun, der sie von Marokko trennt, ist acht Kilometer lang und sechs Meter hoch.

Von dpa/RND