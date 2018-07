Aachen

Vermeintliche Hilfeschreie einer Frau haben Anwohnern und Polizisten in Aachen in Unruhe versetzt. In der Nacht zu Dienstag hatten mehrere Zeugen die Rufe gehört und zeitgleich höchst besorgt die Polizei alarmiert. Vier Einsatzwagen brausten los.

Um 4.04 Uhr bestätigten die Beamte die Meldung aus dem Streifenwagen: „Hören die Schreie auch!“, hieß es im Polizeiprotokoll. Wenige Minuten später folgte die Auslösung:

Wie von den Polizisten richtig vermutet, kamen die Schreie aus dem Kreißsaal des naheliegenden Marienhospitals. Auf Nachfrage bestätigte das Krankenhaus, dass dort am frühen Dienstagmorgen vier Frauen gleichzeitig ihre Kinder zur Welt gebracht hatten.

Von RND/dpa