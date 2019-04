Frankfurt/Main

Nach mehreren sexuellen Belästigungen in Frankfurt hat die Polizei einen 14-Jährigen geschnappt. Er sei einer Zivilstreife an einer Haltestelle aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Seit dem vergangenen Monat soll er immer wieder Frauen sexuell belästigt haben, bislang wird in elf Fällen ermittelt. Die Beamten hatten ihn in der Nacht zum Dienstag an der Haltestelle im Nordend angesprochen, da die Beschreibung der Opfer auf ihn passte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen verhärtete sich der Verdacht gegen ihn.

Von RND/dpa