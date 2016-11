Lübeck. Mitarbeiter des Lokals verwechselten am Samstagabend offenbar die Kanister, in denen beide Flüssigkeiten gelagert wurden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sowohl die Behälter, als auch das Met und der Grillreiniger hätten sich nach Polizeiangaben zum Verwechseln ähnlich gesehen. Die 49 und 40 Jahre alten Frauen probierten das Getränk aus dem gleichen Becher.

Als eine der Frauen das Gesicht verzog, hätte ihre Arbeitskollegin ebenfalls einen Schluck von dem Getränk genommen. Sie hatte an einen Scherz ihrer Arbeitskollegin geglaubt. „Beide Frauen fassten sich an die Brust und rannten auf die Toilette, wo sie sich sofort erbrachen“, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich dann herausgestellt, dass versehentlich kein Met in dem Becher serviert worden war, sondern ätzender Grillreiniger. Die Frauen kamen mit inneren Verletzungen in Kliniken. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Wie es zu der dramatischen Verwechslung kommen konnte, hat die Polizei bereits ermittelt: Der Met wurde in Kanistern gelagert, ebenso wie der Grillreiniger. Sowohl die Kanister als auch die darin befindlichen Flüssigkeiten würden sich täuschend ähnlich sehen. „Und so war der Kanister mit dem Grillreiniger wohl zwischen die Behälter mit Lebensmitteln geraten“, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa/RND/LN