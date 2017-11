Frauen zeigen unter #MeAt14 Fotos gegen Missbrauch

Washington. Die Vorwürfe gegen den konservativen US-Politiker Roy Moore wiegen schwer: Im Alter von 32 Jahren soll der Republikaner eine 14-Jährige sexuell bedrängt haben. Und auch drei weitere Frauen werfen der „Washington Post“ zufolge dem Kandidaten um einen Platz im Senat sexuelle Belästigung vor, als sie noch Teenager waren. Im Netz hat der Bericht große Wellen geschlagen – und zu einem neuen Hashtag gegen Missbrauch geführt.

Unter „#MeAt14“ („Ich mit 14“) haben bereits Zehntausende Frauen von sich als Jugendliche veröffentlicht. Damit wollen die Frauen zeigen, wie jung sie als 14-Jährige waren – und wie undenkbar es ist, dass Mädchen in diesem Alter Interesse an Sex mit einem Erwachsenen haben.

This is me at 14. I was on the gymnastics team and sang in the choir. I was not dating a 32 year old man. Who were you at 14? Tweet a pic, tell us who you were and pic to the top of your page #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/HPVzMgaD8h — Lizz Winstead (@lizzwinstead) November 12, 2017

Initiiert wurde der Hashtag von „The Daily Show“-Erfinderin Lizz Winstead. „Das bin ich mit 14. Ich war im Turnteam und habe im Chor gesungen. Ich bin nicht mit einem 32-Jährigen ausgegangen“, schrieb die Komikerin am Sonntag zu einem Jugendfoto und rief ihre Follower dazu auf, es ihr gleich zu tun.

#MeAt14 I worshipped my brother. I loved my dog, Pucci. I loved OMD. I had Big hair. I was happy. I was innocent.



Please share your #MeAt14. pic.twitter.com/ccPyVHgcVS — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) November 12, 2017

Auch die Schauspielerin Alyssa Milano kam Winsteads Aufruf nach. „Ich habe meinem Hund geliebt. ... Ich war glücklich. Ich war unschuldig“, schrieb die US-Schauspielerin unter dem Hashtag „Me At 14“ und einem Foto, dass sie als Teenagerin zeigt. Milano gilt als eine der wesentlichen Initiatoren des Hashtags Mee Too“, unter dem nach dem Skandal um Filmproduzent Harvey Weinstein in den vergangenen Wochen Hunderttausende Frauen von sexuellen Übergriffen berichtet hatten.

US-Politiker Roy Moore hat unterdessen die Vorwürfe von Leigh Corfman, sie als Teenager in den späten 1970er Jahren belästigt zu haben, zurück gewiesen. Dennoch nehmen zahlreiche Frauen die Fall zum Anlass, um unter #MeAt14 ihre Solidarität zu zeigen und auf sexuellen Missbrauch an Jugendlichen aufmerksam zu machen:

„Ich habe keinen 32-jährigen Mann getroffen. Ich bin geritten und habe Basketball gespielt.

This is me at 14. I wasn’t dating a 32 year old male. I was riding horses, playing basketball, and trying to survive freshman year of high school. #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/ftnHi9bIGQ — Sandra Londino (@SandraLondino) November 12, 2017

„Das bin ich mit 14, ein schüchterner und unschuldiger Bücherwurm.“

This is me at 14, a shy and innocent bookworm. No way is a 14-yr-old developmentally prepared to date a 32-yr-old man. #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/e5pYBcMyx3 — Fern Naomi Renville (@Fern_Renville) November 12, 2017

„Ich habe mir keine keine Gedanken darüber gemacht dass ein 32-Jähriger mich bedrängt.“

I was eating a lot of chocolate chip cookie dough and learning to do the “hustle” and not worrying about a 32 year old man trying to hustle me. #MeAt14 pic.twitter.com/xp7UPiiZdq — Katie Couric (@katiecouric) November 12, 2017

Von RND/iro