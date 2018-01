„Friederike“ fegt über Deutschland

Offenbach. Mit schweren Böen und heftigem Regen ist Sturmtief „Friederike“ in Teilen Deutschlands angekommen und sorgt für große Behinderungen im Bahnverkehr. In Nordrhein-Westfalen wurde der Nah- und Fernverkehr komplett eingestellt. In anderen Teilen Deutschlands gab es ebenfalls Einschränkungen. Auch der Flugverkehr war stellenweise von dem Sturm betroffen. In einigen Bundesländern fiel der Schulunterricht aus. Im Westen Deutschlands und auf dem Brocken im Harz wehte der Wind am Donnerstagvormittag besonders heftig - teils mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde.

Eine gefüllte Warnkarte am Morgen!

Mit Annäherung von Friederike lebt der Wind spürbar auf. Die Warnungen bis hin zur Orkanstärke sind herausgegeben. Im Norden & Nordosten muss mit teils mäßigem Schneefall gerechnet werden. Einzelne Gewitter sind im Nordwesten schon aktiv. /V pic.twitter.com/hdGr3mXdDV — DWD (@DWD_presse) January 18, 2018

„Friederike“ wird der Vorhersage zufolge in einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen über Nord- und Mittelhessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und am Nachmittag bis nach Sachsen und Südbrandenburg ziehen. Der Wetterdienst warnte vor orkanartigen Böen.

Mehrere Flughäfen strichen aus Sicherheitsgründen Flüge. Am Flughafen Düsseldorf fielen zehn Flüge aus. Auf dem Flughafengelände seien Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden, sagte ein Airport-Sprecher. So seien etwa Gepäckcontainer gesichert und die Flugzeughallen geschlossen worden. Auch die Fluggastterrasse sei vorsorglich geschlossen worden. Am Flughafen Köln/Bonn verschob die Fluggesellschaft Eurowings zwei Langstreckenflüge um rund drei Stunden nach hinten.

Friederike schüttelt NRW durch! Verbreitet Spitzenböen zwischen 100 und 130 km/h. Lokal sind bis 140 km/h möglich. Nun auch in Nordhessen schwere Sturmböen um 100 km/h. /V pic.twitter.com/lExCGxm6A2 — DWD (@DWD_presse) January 18, 2018

Auch am Flughafen München blieben einige Flieger am Boden. Bei der niederländischen Fluglinie KLM fielen alle Flüge von und nach Amsterdam aus. Wegen des schweren Sturms rief der niederländische Wetterdienst KNMI am Donnerstag Alarmstufe Rot für große Teile des Landes aus.

Vielerorts – etwa im Oberharz und in Teilen von Mittelhessen – fiel der Unterricht aus. In vielen Städten in NRW wurden die Schulen am Vormittag geschlossen. In Oberfranken hat die Regierung alle Unterrichtsstunden ab 12 Uhr abgesagt, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte.

In Regionen, in denen Orkanböen drohen, empfehlen die Meteorologen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Sie warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Nach Einschätzung eines DWD-Experten dürfte „Friederike“ allerdings nicht so große Schäden anrichten wie Sturmtief „Xavier“ im Oktober. Damals hätten die Bäume wesentlich mehr Laub getragen und damit dem Wind mehr Angriffsfläche geboten als jetzt im Januar, sagte DWD-Meteorologe Markus Eifried. Bei „Xavier“ waren im Herbst sieben Menschen durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste getötet worden, der Bahnverkehr im Norden und Osten wurde lahmgelegt.

„Friederike“ tobt auch in Belgien und den Niederlanden. Eine Autofahrerin ist in Belgien von einem umfallenden Baum erschlagen worden. Sie war in ihrem Fahrzeug auf einer Straße durch einen Wald südöstlich von Brüssel unterwegs, wie die Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag meldete. Der niederländische Wetterdienst KNMI hat am Donnerstag Alarmstufe Rot für große Teile des Landes ausgerufen. Erwartet wurden Orkanböen mit einer Stärke von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol waren 250 Flüge gestrichen worden.

Von RND/dpa/iro