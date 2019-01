Koszalin

Fünf Mädchen im Teenageralter sind in der nordpolnischen Stadt Koszalin in einem sogenannten Escape Room durch ein Feuer getötet worden. Ein Mann wurde verletzt, teilten die Behörden am Freitag mit. In Escape Rooms werden physische Abenteuerspiele angeboten, bei denen die Teilnehmer Aufgaben lösen müssen, um den Raum verlassen zu können. In Koszalin wurde gerade der zentrale Spielkniff offenbar zur Todesfalle.

Polens Innenminister Joachim Brudzinski sagte, bei den Opfern handele es sich um 15-jährige Mädchen, die wahrscheinlich einen Geburtstag gefeiert hatten. Ein 25-jähriger Mann sei mit Verbrennungen im Krankenhaus und habe noch nicht befragt werden können. Die Leichen seien gefunden worden, nachdem Feuerwehrleute das Feuer gelöscht hatten, das am Nachmittag ausbrach.

Von RND/dpa