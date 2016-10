Luqa. Die luxemburgische Maschine stürzte einem Bericht der „Times of Malta“ zufolge kurz nach ihrem Abflug am Montagmorgen nahe der Startbahn in Luqa ab und ging in Flammen auf. Mindestens fünf Menschen sollen demnach bei dem Unglück ums Leben gekommen sein. Das Flugzeug soll Platz für etwa zehn Menschen haben.

Der Flieger soll laut einem Bericht für Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex gechartert worden sein. Er sei möglicherweise auf dem Weg nach Libyen gewesen. Feuerwehr und Rettungsdienste waren im Einsatz. Brennende Wrackteile wurden laut Bericht bis auf die Straße außerhalb des Flughafens zwischen den Dörfern Kirkop und Safi geschleudert.

In einem von der Zeitung veröffentlichten Video war zu sehen, wie eine schwarze Rauchwolke von der Startbahn aufstieg. Der Flughafen blieb vorerst geschlossen.

