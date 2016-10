Viersen. Nach dem Tod eines fünfjährigen Jungen im nordrhein-westfälischen Viersen soll der 26 Jahre alte Lebensgefährte der Mutter vor den Haftrichter kommen. Das teilte die Polizei in Mönchengladbach am Dienstag mit. Die Mutter des Kindes werde weiter vernommen, sagte ein Polizeisprecher.

Mutter und Lebensgefährte unter Tatverdacht

Die 24-Jährige und ihr Freund waren am Montagabend unter Tatverdacht festgenommen worden. Die Obduktion am Montag habe ergeben, dass der Junge aufgrund von Gewalteinwirkung gestorben sei, erklärten die Ermittler.

Der 26 Jahre alte Lebensgefährte habe behauptet, den Fünfjährigen am Sonntagmorgen gegen 9.20 Uhr leblos in seinem Bett entdeckt zu haben. Rettungskräfte hätten noch versucht, das Kind zu reanimieren, teilte die Polizei mit. In einem Krankenhaus in Viersen sei dann der Tod des Jungen festgestellt worden.

Die Behörden hatten am Montag nach der Obduktion die Mordkommission „Luca“ eingerichtet. Rund 20 Beamte seien mit den Ermittlungen befasst. Staatsanwalt Stefan Lingens sagte, beide Verdächtigen hätten sich in ihren Vernehmungen zu den Vorwürfen geäußert: „Sie sagen aus.“ Zu den Inhalten wollten die Ermittler aus taktischen Gründen aber noch nichts sagen.

