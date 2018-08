New York

Im Trump Tower in New York ist eine Wohnung frei, für 24,5 Millionen Dollar (21,53 Millionen Euro) können Wohnungssuchende zuschlagen. Das Besondere: Das Apartment ist direkt unter dem Schlafzimmer von US-Präsident Donald Trump. Ob der Präsident Einfluss darauf hat, wer die Wohnung in Toplage bekommt, ist unklar – und deshalb könnte das zu einem Sicherheitsproblem werden. Zuerst hatte Page Six darüber berichtet.

Apartment gilt als Sicherheitsrisiko

Insider befürchten, dass dem Präsident nicht wohlgesonnene Menschen die Wohnung nutzen könnten, um den Präsidenten Abzuhören. Einfluss auf die potenziellen Käufer zu nehmen, ist nicht so leicht: Im Trump Tower gibt es nur Eigentumswohnungen. Mit gesonderten Überprüfungen der Käufer durch das FBI könnte man für etwas mehr Klarheit sorgen – oder der Staat könnte die Wohnung aus besonderen Sicherheitsgründen selbst kaufen.

Zur Galerie Das Doppelapartment im Trump Tower, das unter dem Schlafzimmer von US-Präsident Donald Trump liegt, zieht sich über die ganze Südseite, hat fünf Schlafzimmer und über vier Meter hohe Decken.

Während sich die Penthouse-Wohnung des Präsidenten – die er auch während der Amtszeit nutzt – im Trump Tower, 721 Fifth Avenue, über die Stockwerke 66 bis 68 erstreckt, liegt das angebotene Apartment auf den Ebenen 64/65AB. Die Wohnung ist auf der Südseite des Towers und deckt die ganze Fensterfront ab. Die Decken sind über vier Meter hoch. Die Wohnung gehörte bisher dem Milliardär Jeff Records, CEO der MidFirst Bank.

Von fck/RND