Für 5000 Euro: Baby zum Verkauf angeboten

Duisburg. Verdacht auf Menschenhandel: Weil ein Baby in einer Ebay-Kleinanzeige für 5000 Euro zum Verkauf angeboten wurde, ermittelt jetzt die Polizei in Duisburg. Das 40 Tage alte Mädchen sei aus der Familie genommen und in die Obhut des Jugendamtes gegeben worden, teilten die Einsatzkräfte am Donnerstag mit.

Die Polizei ist sicher, dass es sich bei dem Mädchen um das im Internet angebotene Kind handelt. Mitarbeiter der Handelsplattform hatten die Behörden eingeschaltet. Ihnen sei die Anzeige aufgefallen, in der das Mädchen am Dienstagabend mit Foto angeboten wurde, sagte ein Sprecher von Ebay Kleinanzeigen.

Die Wohnung der Familie, von der aus die Anzeige ins Internet gestellt wurde, sei am Mittwochabend durchsucht worden. Allerdings sei der Internetanschluss dort nicht nur von den Eltern des Mädchens, sondern auch von anderen Familienmitgliedern genutzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Eltern seien nach ihrer Vernehmung inzwischen wieder zu Hause.

Von RND/dpa