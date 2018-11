Fürth

Beim Brand in einer Schule im fränkischen Fürth sind am Dienstag zahlreiche Menschen verletzt worden. „Es gab etliche verletzte Schüler“, sagte ein Polizeisprecher. „Viele mussten wegen Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden.“ Das am Morgen ausgebrochene Feuer wurde inzwischen gelöscht.

Es sei sehr viel Rauch entstanden, daher musste das ganze Gebäude geräumt werden. Die genaue Zahl der Verletzten und die Brandursache waren zunächst unklar. Die Flammen brachen in einer Toilette im ersten Stockwerk des Containergebäudes aus. In dem Ausweichquartier würden Berufs- und Grundschüler unterrichtet.

Von RND/dpa