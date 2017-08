Fußgänger findet Frauenkopf in Hamburger Kanal

Hamburg. Ein Fußgänger hat am Dienstag den Kopf einer Frau im Billekanal in Hamburg entdeckt. Polizeitaucher bargen ihn am frühen Nachmittag, wie ein Sprecher berichtete. Es sei sicher, dass es ein menschlicher und weiblicher Kopf sei.

Seit Anfang August waren in der Hansestadt mehrere Leichenteile entdeckt worden. Ermittler halten es für sehr wahrscheinlich, dass es sich um Körperteile einer Prostituierten handelt, die seit dem 1. August vermisst wird. Ob der Kopf zu ihr gehört, bleibe noch zu ermitteln, so die Polizei.

Erst am 7. August war im Hamburger Tiefstackkanal ein menschlicher Torso gefunden worden.

Von dpa/RND