Düsseldorf

Vier „Mädchen“, jede Menge Fotos und ein großer Traum: Topmodel werden. Am Donnerstag, den 24. Mai, kürt Heidi Klum wieder „Germany’s Next Topmodel“ 2018. Dann geht die mittlerweile 13. Staffel der Pro7-Serie zu Ende.

Seit dem 8. Februar kämpfen 50 jungen Frauen um den begehrten Titel – vier von ihnen haben es ins GNTM-Finale geschafft:

Zur Galerie Wer bekommt das letzte Foto und damit die Aussicht auf eine erfolgreiche Modelkarriere? Vier junge Frauen kämpfen um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ 2018.

Die Jury besteht auch in dieser Staffel wieder aus „Modelmama“ Heidi Klum, Designer Michael Michalski und Modelagent Thomas Hayo. Sie entscheiden, wer am Donnerstag als Siegerin von der Bühne in Düsseldorf geht.

Zuvor müssen Julianna, Pia, Toni und Christina in der Live-Sendung aber noch einige Aufgaben erfüllen: Modefotograf Rankin kommt für die Final-Show nach Düsseldorf und lichtet die Topmodel-Anwärterinnen auf der Bühne ab. Shawn Mendes, Rita Ora, Wincent Weiss und Cro sollen ebenfalls auftreten – allerdings nicht als Models, sondern als Musiker.

Das GNTM-Finale live im TV:

Pro7 überträgt die Show live ab 20.15 Uhr im Fernsehen. Im Anschluss daran gibt es eine Spezialausgabe des Promimagazins „red!“, in dem die Siegerin und die anderen Kandidatinnen zu Wort kommen – und es einen kleinen Einblick in die After-Show-Party geben soll.

Das GNTM-Finale live im Online-Stream:

„Germany’s Next Topmodel“ wird auch Live-Stream übertrieben, der hier auf dieser Seite über den Service 7TV angeboten wird. Nach Angaben des Senders ist dies kostenlos, allerdings müssen sich Zuschauer vorher registrieren. Für das Smartphone können sich Nutzer auch die kostenlose 7TV-App aus dem iTunes-Store oder Google Play installieren und so das Finale von unterwegs anschauen.

Von RND/dpa/iro