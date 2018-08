Los Angeles

Das volltätowierte Model Rick Genest hat sich bereits am Mittwoch im Alter von 32 Jahren im kanadischen Montreal das Leben genommen, wie die Polizei „Radio Montreal“ am Donnerstag bestätigte. Der Performance-Künstler aus Kanada war 2011 in Lady Gagas Musikvideo zu „Born This Way“ zu sehen. In Deutschland erlangte er durch seine Teilnahme an der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ mit Heidi Klum Berühmtheit.

Lady Gaga (32) ruft nach dem Tod des als „Zombie Boy“ bekannten Models zum verstärkten Kampf gegen psychische Probleme auf. „Wir müssen mehr daran arbeiten, die Kultur zu ändern, psychische Gesundheit an vorderste Front zu stellen und das Stigma zu beseitigen, nicht darüber reden zu können“, twitterte die amerikanische Popmusikerin am Freitag.

Die 32-Jährige will mit ihrer Stiftung weiter auf psychische Krankheiten aufmerksam machen. „Bitte um Hilfe, wenn du leidest. Und wenn du jemanden kennst, der leidet, hilf ihm“, schrieb der Popstar weiter. „Wir müssen uns gegenseitig retten.“

Hier finden Sie Hilfe Wer Hilfe sucht oder jemanden zum Reden braucht, erreicht die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder das Infotelefon der Stiftung Deutsche Depressionshilfe unter 0800 3344533.

Von RND/dpa