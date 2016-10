Madrid. Bei einer Gasexplosion in einem Café im südspanischen Vélez-Málaga sind mindestens 77 Menschen verletzt worden. Der Unfall habe sich am Samstagabend gegen 19 Uhr ereignet, berichteten Medien unter Berufung auf die Behörden.

Around 77 injured, 4 in critical condition, from what they're calling a gas explosion at a restaurant in #VelezMalaga #Spain.

vid🎞RafaRuiz pic.twitter.com/hs7irDcERM