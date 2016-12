München. Ein aus der Haft abgehauener Vergewaltiger ist nach sechs Jahren auf der Flucht gefasst worden. Wie genau der heute 36-Jährige damals stiften ging, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Münchner Flughafen am Montag erläuterte - wahrscheinlich bei einem Freigang oder einem Hafturlaub.

Fest steht jedoch, dass der Deutsch-Türke untertauchte, statt seine noch ausstehenden 143 Tage abzusitzen. Als der Mann nun am Samstag mit einem Flugzeug aus Istanbul in München landete, nahmen Bundespolizisten den mit Vollstreckungshaftbefehl Gesuchten fest. Er kam sofort in ein Gefängnis. Der gebürtige Schongauer war 2006 wegen eines besonders schweren Falles der sexuellen Nötigung zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Von RND/dpa