In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben. Dort soll ein Mann eine Frau in seine Gewalt gebracht haben. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort und hat Kontakt zu dem Geiselnehmer. Einsatzkräfte seien mit starken Kräften am Tatort, schrieb die Polizei am Montag auf Twitter. Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte der Polizei sind laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ in das Bahnhofsgebäude vorgerückt. Ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet.

Zuvor hatte es Berichte über Schüsse gegeben. Dafür gebe es bislang aber keine gesicherten Informationen, betonte die Polizei. Es gebe allerdings Hinweise darauf, dass es zwischenzeitlich eine Rauchentwicklung gab.

Der Zugverkehr am vielbefahrenen Kölner Hauptbahnhof ist nach Angaben der Deutschen Bahn eingestellt. „Die Polizei hat den Hauptbahnhof komplett gesperrt, dementsprechend werden die Züge großräumig umgeleitet - das gilt für den Fernverkehr“, sagte eine Sprecherin von DB NRW. „Sämtliche RE-Linien und S-Bahnen werden umgeleitet und oder enden vorzeitig“, schrieb die Bahn zudem auf Twitter.

Die Polizei bat darum, keine Fotos oder Videos von dem Einsatz zu posten – „damit unterstützen Sie den Täter“, schrieb die Polizei auf Twitter.

